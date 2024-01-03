Українські військові на Мар'їнському напрямку відбили чергову атаку російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

«На Мар'їнському напрямку наші воїни відбили чергову атаку російських окупантів», — йдеться в повідомленні.

Ситуація на Мар'їнському напрямку: Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де загарбники за підтримки авіації 11 разів марно намагався покращити тактичне становище.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Перемога, Новомихайлівка, Єлизаветівка, Катеринівка.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час прес-конференції, 26 грудня 2023 року повідомив , що українські військові ще перебувають на околиці міста Мар'їнка в Донецькій області, але населений пункт знищено.