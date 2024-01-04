Внаслідок артобстрілу в Мар'їнській громаді загинула одна людина, ще одна — зазнала поранень

Окупанти атакували Мар'їнську громаду. Фото: Вадим Філашкін

Окупанти сьогодні вранці, 4 січня, обстріляли Мар'їнську громаду на Донеччині. Відомо, що одна людина загинула, ще одна цивільна — поранена. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«1 людина загинула та 1 поранена в Катеринівці Мар'їнської громади внаслідок артобстрілу», — написав він.



За словами Філашкіна, вранці росіяни завдали ударів по Мар'їнській, Авдіївській та Курахівській громадам. В результаті пошкоджено будинки.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ протягом 3 січня продовжили бити по Донецькій області. Зокрема, під вогонь потрапили п'ять громад регіону, внаслідок чого значні пошкодження.