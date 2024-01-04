В результате артобстрела в Марьинской громаде погиб один человек, еще один — получил ранения

Оккупанты атаковали Марьинскую громаду. Фото: Вадим Филашкин

Оккупанты сегодня утром, 4 января, обстреляли Марьинскую громаду Донецкой области. Известно, что один человек погиб, еще один гражданский — получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«1 человек погиб и 1 ранен в Катериновке Марьинской громады в результате артобстрела», — написал он.



По словам Филашкина, утром россияне нанесли удары по Марьинской, Авдеевской и Кураховской громадам. В результате повреждены дома.



Напомним, оккупационные войска РФ в течение 3 января продолжили бить по Донецкой области. В частности, под огонь попали пять громад региона, в результате чего есть значительные повреждения.