Армія РФ з артилерії обстріляла Українськ: пошкоджено школу та житлові будинки

Армія РФ з артилерії обстріляла Українськ. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська обстріляли з артилерії Українськ Донецької області сьогодні вранці, 5 січня. В результаті атаки є значні пошкодження. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Окупанти знову атакували соціальну інфраструктуру та житлову забудову», — написав він.

За інформацією голови регіону, внаслідок обстрілу пошкоджено 3-поверхову будівлю навчального закладу та 5-поверхові будинки. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.





Нагадаємо, російська армія 4 січня атакувала Красногорівку та Авдіївку Донецької області. Дві місцеві мешканки зазнали поранень.