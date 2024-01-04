РФ обстреляла Красногоровку и Авдеевку: одна женщина погибла, еще одна травмирована

Российская армия атаковала Красногоровку и Авдеевку Донецкой области. Две местные жительницы получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«Армия РФ нанесла удар по Красногоровке. От смертельного ранения в собственном доме погибла женщина 73 лет», — говорится в сообщении.





Отмечается, что осколок боеприпаса попал женщине в висок.





Кроме того, под огонь попала и Авдеевка, россияне атаковали город из РСЗО «Град». В результате обстрела 55-летняя женщина получила осколочное ранение спины. Ее госпитализировали для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, оккупанты 4 января обстреляли Марьинскую громаду Донецкой области. Известно, что один человек погиб, еще один гражданский — получил ранения.