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Армия РФ из артиллерии обстреляла Украинск: повреждена школа и жилые дома

05 января 2024, 09:45

Армия РФ из артиллерии обстреляла Украинск: повреждена школа и жилые дома

Армия РФ из артиллерии обстреляла Украинск. Фото: Вадим Филашкин Армия РФ из артиллерии обстреляла Украинск. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска обстреляла из артиллерии Украинск Донецкой области сегодня утром, 5 января. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Оккупанты снова атаковали социальную инфраструктуру и жилую застройку», — написал он.

По информации главы региона, в результате обстрела повреждено 3-этажное здание учебного заведения и 5-этажные дома. Информация о погибших и пострадавших не поступала.



Напомним, российская армия 4 января атаковала Красногоровку и Авдеевку Донецкой области. Две местные жительницы получили ранения. 

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