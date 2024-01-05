Армия РФ из артиллерии обстреляла Украинск: повреждена школа и жилые дома

Армия РФ из артиллерии обстреляла Украинск. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска обстреляла из артиллерии Украинск Донецкой области сегодня утром, 5 января. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Оккупанты снова атаковали социальную инфраструктуру и жилую застройку», — написал он.

По информации главы региона, в результате обстрела повреждено 3-этажное здание учебного заведения и 5-этажные дома. Информация о погибших и пострадавших не поступала.





Напомним, российская армия 4 января атаковала Красногоровку и Авдеевку Донецкой области. Две местные жительницы получили ранения.