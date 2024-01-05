Росіяни атакували дронами модульне містечко під Бериславом, семеро постраждалих

У ніч на 5 січня російська армія вдарила трьома «шахедами» по Високому Тягінської громади Херсонської області. Під обстріл потрапило модульне містечко, семеро людей постраждали. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Цієї ночі російська армія вдарила трьома безпілотниками типу Shahed по Високому Тягінської громади. Удари завдано по адміністративній будівлі та модульному містечку», — написав він.

Прокудін повідомив, що до лікарні доправили 50-річного чоловіка.

«У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки. Ще один мешканець, 43 років, отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці», — зазначив голова Херсонської обласної військової адміністрації.

Крім того, п'ятеро людей, серед них 14-річний підліток, отримали контузії та гострі реакції на стрес.

«Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту обстрілу», — додав Прокудін.

Раніше повідомлялося, що російська армія вдарила по Станіславу Херсонської області вдень 4 січня. Внаслідок атаки в населеному пункті відсутнє світло, є жертви.