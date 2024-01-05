В Україні працюють 94 «пункти незламності» на вокзалах

На 94 вокзалах країни функціонують Фортеці та Пункти незламності. Фото: Telegram

В «Укрзалізниці» попередили, що найближчим часом у столиці та багатьох інших містах України очікується стрімке зниження температури до -13/-25ºС, у зв’язку з цим, а також через спроби атакувати критичну інфраструктуру на 94 вокзалах країни функціонують «Фортеці» та «Пункти незламності».



«Безкоштовні локації, де можна зігрітися, зарядити гаджети та випити гарячий чай, працюють цілодобово у 80 містах країни, включаючи столицю. У маленьких містечках локації працюють за графіком роботи вокзалів», - розповіли у національному перевізнику.

На 94 вокзалах країни функціонують Фортеці та Пункти незламності. Фото: Telegram

«Пункти незламності» відкриті для всіх жителів міст разом із їхніми домашніми тваринами. Найбільші залізничні вокзали країни мають резервне живлення від генераторів, тому потенційні перебої з електроенергією навіть у найбільш критичних випадках не впливатимуть на їх функціонування.



Нагадаємо, з 10 грудня «Укрзалізиниця» запустила новий маршрут до Будапешта та Відня. Наприкінці 2023 року з Дніпра почав курсувати прямий поїзд до польського Хелма.