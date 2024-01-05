Немає зв'язку та комендантська година. В окупованому Сєвєродонецьку розповіли про обмеження

У захопленому Росією Сєвєродонецьку немає зв'язку і діє комендантська година у вечірній час. Про це розповів голова окупаційної адміністрації міста Микола Моргунов, повідомляє проросійський ресурс «ЛИЦ».

«Близькість лінії розмежування відчувається, і певний дискомфорт для мешканців теж відчутний, це насамперед відсутність зв'язку», — сказав Моргунов, додавши при цьому, що «життя у місті розвивається досить динамічно».

Він пояснив, що у Сєвєродонецьку «комендантська година збережена, обмеження щодо пересування у нічний час також присутній, плюс обмеження на проведення масових заходів».

Комендантська година у Сєвєродонецьку діє з 21:00 до 06:00.

За даними окупаційної влади, нині у Сєвєродонецьку проживає понад 30 тисяч осіб.

До повномасштабного вторгнення та окупації міста військами Росії влітку 2022 року у Сєвєродонецьку проживало понад 100 тисяч осіб.