Нет связи и комендантский час. В оккупированном Северодонецке рассказали об ограничениях

В захваченном Россией Северодонецке нет связи и действует комендантский час в вечернее время. Об этом рассказал глава оккупационной администрации города Николай Моргунов, передает пророссийский ресурс «ЛИЦ».

«Близость линии разграничения ощущается, и определенный дискомфорт для жителей тоже ощутим, это в первую очередь отсутствие связи», — сказал Моргунов, добавив при этом, что «жизнь в городе развивается достаточно динамично».

Он пояснил, что в Северодонецке «комендантский час сохранен, ограничения по передвижению в ночное время также присутствует, плюс ограничение на проведение массовых мероприятий».

Комендантский час в Северодонецке действует с 21:00 до 06:00.

По данным оккупационных властей, в настоящее время в Северодонецке проживают более 30 тысяч человек.

До полномасштабного вторжения и оккупации города войсками России летом 2022 года в Северодонецке проживало более 100 тысяч человек.