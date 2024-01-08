На Донеччині 131 населений пункт залишається без світла через бойові дії та негоду

Завірюхи, налипання мокрого снігу та ожеледиці призвели до відключень електропостачання вже у восьми областях України. Про це сьогодні повідомило Міністерство енергетики.

Зазначається, що найбільше відключень на Одещині — там без світла 225 населених пунктів, або 68 тис. споживачів (вранці у понеділок повідомлялося про 58 знеструмлених населених пунктів).

Також до 62 збільшилась кількість відключених населених пунктів у Миколаївській області (було 54).

У Донецькій області через бойові дії та негоду без електропостачання 131 населений пункт.

У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлено 2,7 тис. споживачів, триває огляд 4 населених пунктів, які постраждали від нових обстрілів.

На Дніпропетровщині без світла 126 населених пунктів (вранці повідомлялося про понад 200).

У Кіровоградській області без світла 12,5 тис. клієнтів, у Київській без світла 9 тис. абонентів.

Додалися відключення у Хмельницькій області — 7 населених пунктів та Черкаській – один.

Є знеструмлення і з технічних причин — у Запорізькій області знеструмлювалося 7,5 тис. споживачів, із них запитано 3,7 тис., у Сумській без електропостачання 9 населених пунктів.

Складною залишається ситуація у Херсоні, де після обстрілу знеструмлено 6,3 тис. точок обліку, всього без електроенергії у місті понад 20 тис. абонентів

Міненерго попередило, що погодні умови погіршуються, внаслідок чого кількість відключень може зростати.

Планових обмежень електропостачання через дефіцит ресурсу не передбачається.