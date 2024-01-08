На Донетчине 131 населенный пункт остается без света из-за боевых действий и непогоды

Вьюги, налипание мокрого снега и гололедицы привели к отключениям электроснабжения уже в восьми областях Украины. Об этом сообщило сегодня Министерство энергетики.

Отмечается, что больше всего отключений в Одесской области – там без света 225 населенных пунктов, или 68 тыс. потребителей (утром в понедельник сообщалось о 58 обесточенных населенных пунктах).

Также до 62 увеличилось количество отключенных населенных пунктов в Николаевской области (было 54).

В Донецкой области из-за боевых действий и непогоды без электроснабжения 131 населенный пункт.

В Харьковской области в результате боевых действий обесточено 2,7 тыс. потребителей, продолжается осмотр 4 населенных пунктов, пострадавших от новых обстрелов.

В Днепропетровской области без света 126 населенных пунктов (утром сообщалось о более 200).

В Кировоградской области без света 12,5 тыс. клиентов, в Киевской без света 9 тыс. абонентов.

Добавились отключения в Хмельницкой области — 7 населенных пунктов и Черкасской – один.

Есть обесточивание и по техническим причинам — в Запорожской области обесточивалось 7,5 тыс. потребителей, из них запитаны 3,7 тыс., в Сумской без электроснабжения 9 населенных пунктов.

Сложной остается ситуация в Херсоне, где после обстрелов обесточено 6,3 тыс. точек учета, всего без электроэнергии в городе более 20 тыс. абонентов

Минэнерго предупредило, что погодные условия ухудшаются, в результате чего количество отключений может расти.

Плановых ограничений электроснабжения из-за дефицита ресурса не предусматривается.