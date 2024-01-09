В Угорщині назвали умову для зняття вето на допомогу Україні

Угорщина може розблокувати допомогу Європейського союзу для України у розмірі 50 мільярдів євро за умови, що фінансування щороку переглядатиметься. Про це повідомило видання Politico 9 січня, посилаючись на трьох дипломатів ЄС.

Повідомляється, що тиск європейських лідерів на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у питанні фінансування Києва, можливо, починає давати плоди. За словами дипломатів, Будапешт дав зрозуміти, що вето може бути знято, якщо Європейська рада одноголосно погодиться переглядати фінансування щороку.

Як зазначають журналісти, таке рішення дозволило б голові угорського уряду щороку блокувати фінансування ЄС для України, або отримувати поступки від Брюсселя за відмову від блокування пакетів допомоги Києву.

Джерела видання повідомили, що Угорщина висунула цю ініціативу під час зустрічі 27 експертів ЄС щодо бюджету у п'ятницю, а також у письмовому документі для головування Ради.

Автори статті зазначили, що Будапешт вже не вперше висуває цю ідею. За їх словами, подібна пропозиція демонструє відхилення Віктора Орбана від своєї попередньої риторики, коли він виступав проти будь-якої допомоги з бюджету ЄС для України.

Один із дипломатів сказав у коментарі ЗМІ, що деякі його колеги в ЄС, як і раніше, налаштовані скептично до згаданої ідеї.

«MFF (семирічний бюджет ЄС) є багаторічною структурою, ми не можемо робити це рік у рік», — заявив дипломат.

Раніше повідомлялося, що Угорщина продовжуватиме мати відносини з Росією, оскільки має турбуватися про власні інтереси. Також угорські політики впевнені, що припинення контактів із Кремлем «вб'є надію на світ». Про російсько-українську війну та угорську політику з цього питання висловився міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.