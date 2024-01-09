ЗСУ не фіксують підготовку РФ до наступу на Харків — Фітьо

У Збройних силах України не фіксують підготовку РФ до наступу на Харків.

Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

«Наразі таких причин немає, тому Харків може видихнути. Але окупант сильний, має багато ресурсів, ворог швидко навчається на полі бою та не враховує людських втрат. Ми розуміємо їхні слабкі сторони і даємо відсіч», - каже Фітьо.

Фітьо аргументував, що будь-яке формування будь-якого наступального угруповання вимагає часу, ресурсів та навченого особового складу. Наразі РФ задіяла дуже великі сили у наступальній операції в Україні.