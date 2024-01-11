За добу на Донеччині окупанти вбили одного цивільного

Окупанти вбили одного громадянського. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 10 січня, продовжила атакувати Донецьку область. Внаслідок обстрілу в Залізному загинув один цивільний. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 10 січня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Залізному», — написав він.



З початку повномасштабної війни загинули 1831 особа, ще 4474 — отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, поліцейські оприлюднили фото з місця влучення російських ракет у Харкові. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали 11 людей, серед них є іноземці.