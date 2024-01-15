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Росіяни лише за 2024 рік скинули 250 авіабомб на Авдіївку — Філашкін

15 січня 2024, 10:40

Росіяни лише за 2024 рік скинули 250 авіабомб на Авдіївку — Філашкін

За перші два тижні нового року російські загарбники скинули близько 250 авіабомб на Авдіївку. За весь 2023 рік місто зазнало 146 авіаударів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в інтерв’ю в ефірі «Радіо Свобода».

«Зараз в Авдіївці проживає 1131 людина, Сили оборони стримують ворога. За 2023 рік ворог скинув на місто 146 авіабомб, а за 2024 рік — близько 250 авіаударів. Інтенсивність обстрілів в рази зросла. З лінії фронту було вивезено 78 людей, з них — 9 дітей», — зазначив він.

Крім цього, Філашкін розповів, що за добу окупанти 1148 разів обстрілювали як лінію фронту, так і прифронтові міста – Костянтинівку, Часів Яр, Авдіївку, Курахове та Мирноград.

«Велика кількість зруйнованого житла, двоє людей поранені. Обстановка складна, але контрольована. Ці цифри тільки за добу», — уточнив голова ОВА.

За його словами, Часів Яр також зазнає обстрілів. В місті знаходиться близько 850 людей, попри атаки працюють «Пункти незламності» та медичні заклади.



Нагадаємо, станом на 14 січня на Авдіївському напрямку перебуває близько 40 тисяч окупаційних військ.

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