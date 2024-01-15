В окупованому Маріуполі зносять будинки, де мешкають люди

У Маріуполі окупанти зносять будинки, де живуть люди. Фото: Маріупольська міська рада

Окупанти зносять будинки у захопленому Маріуполі. При цьому аварійними визнають навіть ті будинки, де продовжують жити люди. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Зазначається, що знести, зокрема, планують багатоповерхівку на вулиці Купріна, 75. «Мешканці зверталися до окупаційної «адміністрації», щоб їм зробили ремонт. Вони не хочуть залишати рідних квартир. Але загарбники відключили всі комунікації та намагаються вижити людей», — йдеться у повідомленні.

У розпачі маріупольці вивісили плакати з написами: «Відключили світло та воду. Відмовляють у ремонті будинку. Допоможіть!», «Без комісії зносять дім».

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив: «Під час блокади росіяни зруйнували 50 відсотків багатоповерхових будинків міста, 52 тисячі сімей залишилися без житла. За часи окупації росіяни знесли близько 460 будинків. Серед них є й повністю зруйновані через обстріли — докази їхнього військового злочину, — і ті, що пошкоджені, але там живуть люди. Ціль окупантів — підготувати більше територій під будинки для продажу росіянам».

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі мешканці майже 40 багатоквартирних будинків зимують без тепла.