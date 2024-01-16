Окупанти просунулися в районі Донецька — ISW

Станом на 15 січня російське окупаційне угруповання військ трохи просунулося на захід від Донецька. Геолоковані кадри за 15 січня показують, що ЗС РФ просувалися до східної околиці Георгіївки (на захід від Донецька), російські «військори», у свою чергу, також стверджували, що війська РФ просувалися до околиць Георгіївки. Про це повідомив Інститут вивчення війни.

Позиційні бої тривали на захід і північний захід від Донецька в районі Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Перемоги; та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки. Повідомляється, що у районі Новомихайлівки продовжують діяти підрозділи російського 68-го армійського корпусу (Східний військовий округ).

Також зазначається, що російські війська нещодавно домоглися незначного поступу в районі на захід від Кринок на лівобережжі Херсонської області. На геолокованих кадрах за 15 січня видно, що російські війська просунулися на північ до берегової лінії в західній частині Кринок.

Станом на 15 січня Сили оборони України зберігають свої позиції на лівому березі Херсонської області, біля Кринок продовжуються обмежені позиційні бої. Російські джерела повідомляють, що складні погодні умови перешкоджають пересуванню українських човнів та висадженню на лівому березі, оскільки річки та канали Дніпро та Конка замерзли.