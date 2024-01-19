РФ вдарила по Авдіївці: зруйновано шість багатоквартирних будинків та приватний будинок

Російська армія минулої доби, 18 січня, вкотре обстріляла Авдіївку. Фото: поліція

Російська армія минулої доби, 18 січня, вкотре обстріляла Авдіївку Донецької області. Внаслідок атаки є пошкодження, інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Щодо Авдіївки окупанти завдали серію авіаударів. Руйнування зазнали 6 багатоквартирних будинків та приватний будинок», — йдеться у повідомленні.





Наголошується, що поліцейські задокументували 13 військових злочинів армії РФ. За попередньою інформацією, постраждалих немає.





У відомстві уточнили, що за 18 січня обстріли зазнали 4 населені пункти: міста Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, село Новоселівка Перша.



Пошкоджено 7 житлових будинків та лінія електропередач.



Нагадаємо, о 3:00 росіяни вдарили ракетою по Мирнограду. Пошкоджено 10 цивільних об'єктів – 7 багатоквартирних будинків, адмінбудівлю, магазин, ЛЕП.