У ВСУ підтвердили, що окупанти захопили село Крохмальне на Харківщині

Командування Сухопутних військ підтвердило відхід від села Крохмальне Харківської області. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.



За його словами, село Крохмальне вже було під контролем росіян 2022 року, проте українські військовослужбовці відбили його під час Харківського наступу.





«Крахмальне — це був населений пункт, де мешкало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Говоритимемо так: це п'ять будинків. І ці п'ять будинків було зруйновано російським агресором», — зазначив він.



Фітьо уточнив, що відведення військ було необхідне для збереження життя солдатів, їхні позиції було переміщено на підготовлені запасні позиції, де зараз тримають оборону далі.



«Якась загроза для сусідніх підрозділів це несе. І думаю, це тимчасове явище, тому що лінія фронту щодня змінюється, ми просто не повідомляємо про захоплення-віддзеркалення ста-двохсот метрів. Нам цього не потрібно робити, а російським пропагандистам потрібно», — наголосив він.



Раніше ми писали, що російські військові із 47-ї дивізії опублікували фотографії із села Крохмальне Харківської області.



Нагадаємо, 18 січня Міністерство оборони РФ стверджує , що російські військовослужбовці взяли під свій контроль село Веселе у Донецькій області України.