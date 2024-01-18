Минобороны РФ утверждает, что захватило село Веселое под Соледаром

Сегодня, 18 января, Министерство обороны РФ утверждает, что российские военнослужащие взяли под свой контроль село Веселое в Донецкой области Украины. Об этом сообщили в ведомстве оборонного ведомства.



«На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.



Отметим, что Украина не подтвердила эту информацию.



Напомним, 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские войска якобы полностью заняли Марьинку на Донетчине.



После этого спикер Сил обороны Таврического направления ВСУ Александр Штупун заявил, что бои за Марьинку еще продолжаются в окрестностях города.



Главком ВСУ Валерий Залужный 26 декабря сообщил, что украинские военные еще находятся на окраине Марьинки.



