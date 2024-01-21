В ВСУ подтвердили, что оккупанты захватили село Крохмальное на Харьковщине

Командование Сухопутных войск подтвердило отход от села Крохмальное Харьковской области. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.



По его словам, село Крахмальное уже было под контролем россиян в 2022 году, однако украинские военнослужащие отбили его во время Харьковского наступления.





«Крахмальное — это был населенный пункт, где проживали 45 человек до начала широкомасштабной войны. Будем говорить так: это пять домов. И эти пять домов были разрушены российским агрессором», — отметил он.



Фитьо уточнил, что отвод войск был необходим для сохранения жизни солдат, их позиции были перемещены на подготовленные запасные позиции, где они сейчас держат оборону дальше.



«Какой-то угрозы для соседних подразделений это несет. И думаю, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно меняется, мы просто не сообщаем о захвате-отражении ста-двухсот метров. Нам этого не нужно делать, а российским пропагандистам нужно», — подчеркнул он.



Ранее мы писали, что российские военные из 47-й дивизии опубликовали фотографии из села Крохмальное Харьковской области.



Напомним, 18 января Министерство обороны РФ утверждает, что российские военнослужащие взяли под свой контроль село Веселое в Донецкой области Украины.