Донецьк і Макіївка частково знеструмлені: «ДНР» заявила про удари по підстанціях

Пожежа на підстанції в Донецьку. Фото: «ДАН»

У деяких районах тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині відсутня електрика. Про це повідомив так званий мер міста Владислав Ключаров.



«За попередньою інформацією, внаслідок скидання вибухонебезпечних предметів з безпілотного літального апарату в Макіївці порушено електропостачання міста», — написав він.



За словами Ключарова, абоненти Червоногвардійського, Кіровського та Центрально-Міського районів частково перебувають без електрики. У Гірницькому районі відзначається просідання напруги.



Згідно з даними окупаційної адміністрації Макіївки, у Кіровському, Червоногвардійському та Центрально-Міському районах залишаються знеструмленими 158 трансформаторних підстанцій, чотири абонентські, 56 котелень, сім лікарень та 31 заклад освіти. При цьому шахта «Щеглівка-Глибока» була запитана від резервного введення, також від генератора запитали реанімацію міської лікарні №2.

Пожежа на підстанції у Макіївці. Фото: соцмережі

Оновлено. Без світла знаходиться і частина окупованого Донецька. Зокрема Будьонівський район залишився без світла після події у Макіївці. Не працюють також котельні та порушений зв'язок. Крім того, на околицях мікрорайону Текстильник було видно пожежу на підстанції.



У Донецьку, за інформацією «Донецькі міські електричні мережі», через бойові дії знеструмлено 9 станцій живлення та 914 трансформаторних підстанцій. Без електроенергії залишається 132 821 абонент. Крім того, через відсутність електроенергії зупинено 93 котельні та знеструмлено чотири водопровідні вузли: Південний, Північний, Куйбишевський, Петровський.



Нагадаємо, внаслідок обстрілів з боку російських окупантів не було газопостачання в селі Рай-Олександрівка Слов'янського району Донецької області. Проте станом на вечір 21 січня ситуація поновилася.