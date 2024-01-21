В Рай-Александровке восстановили газоснабжение после обстрелов россиян

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов отсутствовало газоснабжение в селе Рай-Александровка Славянского района Донецкой области. Однако по состоянию на вечер 21 января ситуация восстановилась. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Меньше суток понадобилось газовикам, чтобы возобновить газоснабжение в Рай-Александровке», — отметил он.



По словам Филашкина, обстрелы российских оккупантов повредили систему газоснабжения в прифронтовом селе.



Отмечается, что бригада ремонтников заменила 6 метров газопровода и заварила отверстия.



Напомним, в Донецкой области энергетики восстановили электроснабжение для 6 населенных пунктов.