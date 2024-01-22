В Авдіївці військові РФ намагаються пробитися до тилу Сил оборони — Defense Express

Російські окупанти роблять спроби зайти до Авдіївки та пробитися в тил до українських військових. Про це у коментарі «Еспресо» сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, ситуація в Авдіївці та навколо міста залишається надзвичайно складною, а за останні два дні ЗС РФ вдалося продавити оборону ЗСУ з півдня Авдіївки та просунутися кількома вулицями від промислової зони, від Ясинуватської розв'язки.

«Агресор продовжує тиск із кількох напрямків, починаючи з півдня на Степове, Коксохім від Кам'янки. Є повідомлення від наших офіційних аналітиків, що російські війська роблять спроби заходити до Авдіївки, а це означає, що вони намагаються пробитися до тилу нашого угрупування, яке тримає там оборону. На карті ми бачимо червоні стрілки, які позначають напрямки, звідки ворога намагається пробиватися до міста. ЗСУ здійснюють максимально щільний опір агресору», — сказав Згурець.

Він висловив сподівання, що Україна зможе провести певні контрзаходи, щоб зупинити просування ворога, але це завдання ускладнює ту кількість сил, які ЗС РФ сконцентрувала навколо Авдіївки.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни від 21 січня зазначалося , що Росія готується посилити активність на Авдіївському напрямку. Противник прагне сконцентрувати у цьому районі понад 40 тисяч військових.