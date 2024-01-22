Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу по Краматорську

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Краматорську зросла. Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що двоє людей отримали поранення.



«1 загиблий та 2 поранених. Поранені отримали необхідну медичну допомогу і не потребують стаціонарного лікування», — написав він.



Відомо, що росіяни випустили по місту осколково-фугасну ракету «Іскандер». Через атаку пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 підприємства та 3 об'єкти соціальної інфраструктури.



Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області вранці 22 січня.