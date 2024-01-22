Ракетный удар по Краматорску: есть жертвы, разрушено админздание

Российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области утром 22 января. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Мощный взрыв прогремел примерно в 9:25.



По информации корреспондента «НД», разрушено административное здание.



Также в результате обстрела начались проблемы со светом в одном из районов.



«Краматорский РЭС» сообщает, что из-за аварийного отключения частично без электроснабжения остался район Соцгород.



Воздушная тревога была объявлена в Донецкой области в 9:04 и завершилась в 10:01. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического оружия войсками России.



Обновлено (11:51) Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин уточнил, что в результате утреннего ракетного удара по Краматорску один человек погиб, еще один – получил ранения.



«Россияне обстреляли город около 9:25, тип использованного оружия устанавливаем. На месте попадания погиб 49-летний мужчина, ранение получила его 31-летняя дочь», — отметил он.



Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 21 января, россияне вновь обстреляли Донецкую область, убив двух жителей и ранили еще четверых.