Возросло количество пострадавших в результате ракетного обстрела по Краматорску

Количество пострадавших в результате сегодняшней ракетной атаки по Краматорску возросло. Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин уточнил, что двое людей получили ранения.



«1 погибший и 2 раненых. Раненые получили необходимую медицинскую помощь и не нуждаются в стационарном лечении», — написал он.



Известно, что россияне выпустили по городу осколочно-фугасную ракету «Искандер». Из-за атаки повреждены 7 многоэтажек, 3 предприятия и 3 объекта социальной инфраструктуры.



Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области утром 22 января.