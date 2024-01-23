Ракетний удар по Києву: є жертви, зруйновані будинки та автомобілі

Влучення ракети в об'єкт інфраструктури Києва. Фото: КДВА

Після ранкової ракетної атаки росіян, у Києві постраждали житлові будинки, вже відомо про поранених мирних громадян. Про наслідки удару повідомив мер столиці Віталій Кличко.



«У Святошинському районі палають автомобілі. Декілька викликів екстрених служб у Солом'янський район. У Солом'янському районі у багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна», — написав Кличко.



Оновлення: Внаслідок російської ракетної атаки на цю годину в столиці 18 постраждалих. З них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці.



«Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива!», — зазначив мер міста Києва.

Влучення ракети в об'єкт інфраструктури Києва. Фото: КДВА

Пізніше з'явилася інформація, що у Печерському районі окупанти влучили по нежитловій будівлі. Підрозділи екстрених служб прямують на місце.



За словами начальника КМВА Сергія Попка, відомо про одного загиблого. Мер Кличка зазначає, що у столиці постраждали 9 людей, 8 із них госпіталізовані.

Київ... Різні райони міста



Вже відомо про 5 потерпілих у Солом'янському районі pic.twitter.com/5OEsLXCmoI — Говорити Великий Львів (@TelekanalNTA) January 23, 2024



За даними столичної поліції, є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та автомобілів у Святошинському, Солом'янському та Печерському районах.



«Постраждалим надається вся необхідна медична допомога», — заявили в управлінні київської поліції.

Результат атаки на Київ. Фото: Поліція Києва

Правоохоронці спільно з рятувальниками та лікарями продовжують працювати на місцях події.