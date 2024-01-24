У Білгородській області впав російський військовий літак Іл-76

Впав Іл-76 у Білгородській області. Фото: кадр із відео

У селі Яблоново у Білгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Про це пише російський телеграм-канал 112.



«Усі 63 людини, які знаходилися на борту Іл-76, що розбився під Бєлгородом, загинули», – повідомляють ЗМІ РФ.



Своєю чергою губернатор області В'ячеслав Гладков написав у себе в Telegram, що сталася «пригода» у Корочанському районі, де розташоване саме село Яблоново.

«РІА Новини» з посиланням на Міноборони РФ повідомило, що на борту Іл-76 перебували 65 українських військовополонених, які транспортувалися до Білгородської області для обміну, а також 6 членів екіпажу літака та 3 супроводжуючих.

При цьому джерела «Української правди» у ЗСУ заявили, що падіння Іл-76 у Білгородській області РФ «це їхня робота». Джерела видання у Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Збитий Іл-76. Фото:112

Збитий Іл-76. Фото:112

У Міноборони України «ще з'ясовують інформацію» про катастрофу Іл-76 у Білгородській області, передає «Суспільне».



У відомстві поки що не можуть підтвердити, чи вразили борт українські Сили оборони.



Зазначимо, що у мережі було опубліковано фото вибуху у небі ракети ППО, як стверджується у Білгородській області.