У Білгородській області впав російський військовий літак Іл-76

У селі Яблоново у Білгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Про це пише російський телеграм-канал 112.
«Усі 63 людини, які знаходилися на борту Іл-76, що розбився під Бєлгородом, загинули», – повідомляють ЗМІ РФ.
Своєю чергою губернатор області В'ячеслав Гладков написав у себе в Telegram, що сталася «пригода» у Корочанському районі, де розташоване саме село Яблоново.
«РІА Новини» з посиланням на Міноборони РФ повідомило, що на борту Іл-76 перебували 65 українських військовополонених, які транспортувалися до Білгородської області для обміну, а також 6 членів екіпажу літака та 3 супроводжуючих.
При цьому джерела «Української правди» у ЗСУ заявили, що падіння Іл-76 у Білгородській області РФ «це їхня робота». Джерела видання у Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
Збитий Іл-76. Фото:112
Збитий Іл-76. Фото:112
У Міноборони України «ще з'ясовують інформацію» про катастрофу Іл-76 у Білгородській області, передає «Суспільне».
У відомстві поки що не можуть підтвердити, чи вразили борт українські Сили оборони.
Зазначимо, що у мережі було опубліковано фото вибуху у небі ракети ППО, як стверджується у Білгородській області.