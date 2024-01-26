В Україні загинули 14 найманців із Непалу, які воювали на боці РФ

В Україні загинуло вже 14 найманців із Непалу, які воювали на боці російської армії, ще п'ять непальців перебувають в українському полоні. Про це пише «Інформаційний Спротив».



За словами міністра закордонних справ Непалу Нараяна Пракаш Сауда, на війну з Україною Росія завербувала понад 200 непальців.



У розпорядженні росіян зараз перебувають тіла 12 із 14 загиблих громадян Непалу. У грудні в Непалі поліція затримала 10 людей, підозрюваних у вербуванні місцевих жителів до російської армії.



Раніше видання Reuters повідомляло, що Непал припинив видачу громадянам своєї країни дозволів на роботу в Росії та Україні після того, як кілька непальських найманців загинули.



Нагадаємо, сербські найманці, які приїхали в Україну для підтримки окупаційної армії РФ, стали скаржитися на погане ставлення росіян до себе.