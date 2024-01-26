В Украине погибли 14 наемников из Непала, воевавших на стороне РФ

В Украине погибло уже 14 наемников из Непала, воевавших на стороне российской армии, еще пять непальцев находятся в украинском плену. Об этом пишет «Інформаційний Спротив».



По словам министра иностранных дел Непала Нараяна Пракаш Сауда, на войну с Украиной Россия завербовала более 200 непальцев.



В распоряжении россиян сейчас находятся тела 12 из 14 погибших граждан Непала. В декабре в Непале полиция задержала 10 человек, подозреваемых в вербовке местных жителей в российскую армию.



Ранее издание Reuters сообщало, что Непал прекратил выдачу гражданам своей страны разрешений на работу в России и Украине после того, как несколько непальских наемников погибли.



Напомним, приехавшие в Украину для поддержки оккупационной армии РФ сербские наемники стали жаловаться на плохое отношение россиян к себе.