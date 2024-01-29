Армія РФ за добу атакувала п`ять громад Донеччини: є жертви та пошкодження

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під вогонь потрапили п'ять територіальних громад регіону. В результаті атак є жертви та руйнування. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його інформацією, ситуація в регіоні така:





В Очеретино поранено одну людину. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Курахівської громади. У Мирнограді поранено 3 людей, зруйновано адмінбудівлю та пошкоджено дитсадок.



У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, газопровід та лінія електропередач. У Лиманській громаді тричі обстріляно Торське.





У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, промислову споруду та 3 гаражі. У Званівській громаді обстріляно Переїзне та Верхньокам'янське, у Соледарській — Роздолівка та Васюківка. Також під вогнем Сіверськ, інформація про жертв не надходила.



Нагадаємо, в ніч на 29 січня армія РФ вдарила ракетами Мирнограду в Донецькій області.