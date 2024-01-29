Армия РФ за сутки атаковала пять громад Донетчины: есть жертвы и повреждения

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под огонь попали пять территориальных громад региона. В результате атак есть жертвы и разрушения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его информации, ситуация в регионе следующая:





В Очеретино ранен один человек. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Кураховской громады. В Мирнограде ранены 3 человека, разрушены админздание и поврежден детсад.



В Константиновке повреждены 2 частных дома, газопровод и линия электропередач. В Лиманской громаде трижды обстреляно Торское.





В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома, промышленное сооружение и 3 гаража. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменное, в Соледарской — Раздолевка и Васюковка. Также под огнем Северск, информация о жертвах не поступала.



Напомним, в ночь на 29 января армия РФ ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области.