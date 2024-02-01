У РФ працювала ППО: повідомили про атаку шести дронів

Сьогодні вранці, 1 лютого, у двох областях Російської Федерації працювала протиповітряна оборона. Йдеться про Білгородську та Воронезьку області, над регіонами було збито шість безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Близько 06:30 припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що нібито черговими засобами ППО перехоплено та знищено українські безпілотні літальні апарати над територіями Білгородської (4 БпЛА) та Воронезької (2 БпЛА) областей.



Нагадаємо, російські війська 1 лютого атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе на кшталт «Шахед».