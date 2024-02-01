В РФ работала ПВО: сообщили об атаке шести дронов

Сегодня утром, 1 февраля, в двух областях Российской Федерации работала противовоздушная оборона. Речь идет о Белгородской и Воронежской областях, над регионами были сбиты шесть беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.



«Около 06:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что якобы дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (4 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей.



Напомним, российские войска 1 февраля атаковали территорию Украины с помощью дронов-камикадзе типа «Шахед».