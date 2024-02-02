На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян — Генштаб

Українські військовослужбовці на Авдіївському напрямку відбили 22 атаки російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом минулої доби сталося 63 бойові сутички, зазначає відомство.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямі Сили оборони минулої доби відбили 16 атак у районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські військові продовжують стримувати супротивника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 11 атак.

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп'янському напрямку відбито 5 атак окупантів біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямі українські воїни відбили атаку окупантів у районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку супротивника на південь від Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку окупантів у районі Роботино Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій.