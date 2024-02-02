У Кривому Розі відновлено електропостачання всіх споживачів — Міненерго

У Кривому Розі енергетики заживили всіх знеструмлених після атаки російських БПЛА споживачів. Про це повідомило Міністерство енергетики.

«Також зі світлом – шахта та котельня», – зазначили у Міненерго.

Як раніше повідомлялося, після нового масованого дронового удару РФ по південних та центральних областях України в ніч на 2 лютого було пошкоджено одну з підстанцій «Укренерго». Внаслідок займання та пошкодження обладнання на підстанції у Кривому Розі було знеструмлено місцеву промисловість, шахту, в якій перебувало 120 осіб, та близько 62 тис. побутових споживачів.

Нагадаємо, в ніч проти 2 лютого 2024 року Росія атакувала Україну 24 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131», силами протиповітряної оборони 11 з них було збито.