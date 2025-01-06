Двоє хлопчиків підірвалися на вибухонебезпечному предметі в Донецькій області

Двоє 11-річних хлопчиків підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі на Донеччині. Про це повідомляє ДСНС України.



«Сталося це сьогодні, на околицях міста Добропілля Покровського району. Попередньо, діти гуляли й натрапили на ВНП. Їх госпіталізували до лікарні з пораненнями ніг», — йдеться у заяві рятувальників.



Наразі фахівці встановлюють усі обставини цієї події.

Раніше з'явилося відео наслідків вчорашнього обстрілу міста Костянтинівка Донецької області.