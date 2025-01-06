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Двоє хлопчиків підірвалися на вибухонебезпечному предметі в Донецькій області

06 січня 2025, 16:00

Двоє хлопчиків підірвалися на вибухонебезпечному предметі в Донецькій області

Двоє 11-річних хлопчиків підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі на Донеччині. Про це повідомляє ДСНС України.

«Сталося це сьогодні, на околицях міста Добропілля Покровського району. Попередньо, діти гуляли й натрапили на ВНП. Їх госпіталізували до лікарні з пораненнями ніг», — йдеться у заяві рятувальників.

Наразі фахівці встановлюють усі обставини цієї події.

Раніше з'явилося відео наслідків вчорашнього обстрілу міста Костянтинівка Донецької області.

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