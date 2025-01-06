Поліцейські евакуювали сім'ю з дітьми з Костянтинівки. Фото: Нацполіція

Поліцейські евакуювали з Костянтинівки сім’ю з двома донечками. Про це йдеться у звіті Національної поліції.







«Мілані — 4 роки, її сестрі Христині — 15. Дівчата не спали ночами, бо їхній будинок здригався від ворожих ударів. Батьки звернулись за допомогою до поліції. Евакуаційний екіпаж вивіз родину до більш безпечного місця», — розповіли правоохоронці.



У Костянтинівці ще лишаються сім'ї з дітьми. Тому в поліції нагадують, що обстріли посилюються, і закликають громадян евакуюватися.

Нагадаємо, нещодавно поліція вивезла дві родини з Костянтинівки.