Джастін Трюдо залишає посаду прем'єр-міністра Канади

Сьогодні, 6 січня 2025 року, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про звільнення з посади прем'єр-міністра країни.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau зранку Monday he would resign as leader of the Liberal Party https://t.co/BTdZ7CA5f9 pic.twitter.com/wmFaQpdPB0