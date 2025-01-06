Джастін Трюдо залишає посаду прем'єр-міністра Канади

Трюдо залишає посаду прем'єр-міністра Канади. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 6 січня 2025 року, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про звільнення з посади прем'єр-міністра країни.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau зранку Monday he would resign as leader of the Liberal Party https://t.co/BTdZ7CA5f9 pic.twitter.com/wmFaQpdPB0 — Bloomberg TV (@BloombergTV) January 6, 2025



Трюдо піде у відставку з посади очільника партії та прем'єр-міністра після того, як Ліберальна партія обере свого наступного лідера.



Роботу канадського парламенту буде припинено до 24 березня. Трюдо заявив, що «очевидно», що не може бути тим, хто очолить партію на наступних виборах.

Нагадаємо, Канада виділила майже 600 млн доларів військової допомоги для України.