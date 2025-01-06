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Джастін Трюдо залишає посаду прем'єр-міністра Канади

06 січня 2025, 19:20

Джастін Трюдо залишає посаду прем'єр-міністра Канади

Трюдо залишає посаду прем'єр-міністра Канади. Фото: кадр із відео Трюдо залишає посаду прем'єр-міністра Канади. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 6 січня 2025 року, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про звільнення з посади прем'єр-міністра країни.


Трюдо піде у відставку з посади очільника партії та прем'єр-міністра після того, як Ліберальна партія обере свого наступного лідера.

Роботу канадського парламенту буде припинено до 24 березня. Трюдо заявив, що «очевидно», що не може бути тим, хто очолить партію на наступних виборах.

Нагадаємо, Канада виділила майже 600 млн доларів військової допомоги для України.

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