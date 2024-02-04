Окупанти влучили у житлову забудову Торецька: є жертви

Окупанти атакували Торецьк. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія сьогодні, близько 13:00, ударила з артилерії по Торецьку Донецької області. Є «приліт» у житлову забудову, є жертви. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Щонайменше 1 людина загинула та 2 поранені в результаті сьогоднішнього обстрілу Торецька. Поранених доставлено до найближчої лікарні для надання медичної допомоги», — написав він.



Точні наслідки обстрілу встановлюються.



У прокуратурі уточнили, що внаслідок атаки росіян однієї з вулиць, прямо посеред дороги, загинув 58-річний мешканець. Ще двоє городян отримали тілесні ушкодження: 41-річного чоловіка та жінку, що знаходилися біля багатоквартирного будинку, доставлено до лікарні — у них діагностовано осколкові поранення кінцівок.



Крім того, уламками засобів ураження пошкоджено кілька довколишніх будівель.





За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).





Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 лютого, російські війська вкотре атакували Авдіївку Донецької області. Внаслідок обстрілів є руйнування.