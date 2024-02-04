Оккупанты попали в жилую застройку Торецка: есть жертвы

Оккупанты атаковали Торецк. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия сегодня, около 13:00 ударила из артиллерии по Торецку Донецкой области. Есть «прилет» в жилую застройку, есть жертвы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате сегодняшнего обстрела Торецка. Раненые доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи», — написал он.



Точные последствия обстрела устанавливаются.



В прокуратуре уточнили, что в результате атаки россиян одной из улиц, прямо посреди дороги, погиб 58-летний житель. Еще двое горожан получили телесные повреждения: 41-летние мужчина и женщина, находившиеся возле многоквартирного дома, доставлены в больницу — у них диагностированы осколочные ранения конечностей.





Кроме того, обломками средств поражения повреждено несколько близлежащих построек.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Напомним, в течение прошедших суток, 3 февраля, российские войска в очередной раз атаковали Авдеевку Донецкой области. В результате обстрелов есть разрушения.