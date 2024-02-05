Зеленський вперше повідомив, чи відправить у відставку Залужного

Зеленський уперше відреагував на чутки навколо звільнення Залужного. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує зміни керівництва, зокрема, військового. Про це він розповів в інтерв'ю італійському телеканалу RAI.



На запитання журналіста про можливе звільнення Валерія Залужного, глава держави зазначив, що в нашій країні мають відбутися зміни, пов'язані з різними керівниками.



«Нам потрібне перезавантаження, зміна керівництва, не лише військового. Це питання, яке стосується людей, які мають очолити Україну. Визначено необхідне перезавантаження, новий початок», — заявив він.



Таким чином президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що незабаром на зміни варто чекати, проте чи це стосується Валерія Залужного — поки що невідомо.



«Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних керівників, а не лише в одному секторі, наприклад, в армії. Я думаю про цю заміну, але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину. Якщо ми хочемо перемогти, ми всі маємо рухатися в одному напрямку, переконані в перемозі, нам не можна сумувати, підводити, у нас має бути правильна позитивна енергія», — уточнив Зеленський.





Нагадаємо, у мережі почали поширювати чутки про те, що Володимир Зеленський нібито вирішив відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ та генерала Валерія Залужного. Більш детально про те, чи справді в Україні буде новий головком — у матеріалі Новин Донбасу.