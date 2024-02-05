Зеленский впервые сообщил, отправит ли в отставку Залужного

Зеленский впервые отреагировал на слухи вокруг увольнения Залужного. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в смена руководства, в частности, военного. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу RAI.



На вопрос журналиста о возможном увольнении Валерия Залужного, глава государства отметил, что в нашей стране должны произойти перемены, связанные с различными руководителями.



«Нам нужна перезагрузка, смена руководства, не только военного. Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Определенно необходима перезагрузка, новое начало», — заявил он.



Таким образом президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что в скором времени изменений стоит ждать, однако касается ли это Валерия Залужного — пока неизвестно.



«Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда государственных руководителей, а не только в одном секторе, например, в армии. Я думаю об этой замене, но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека. Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, убежденные в победе, нас нельзя унывать, подводить, у нас должна быть правильная положительная энергия», — уточнил Зеленский.

Напомним, в медиа стали распространять слухи о том, что Владимир Зеленский якобы решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ и генерала Валерия Залужного. Более детально о том, действительно в Украине будет новый главком — в материале Новостей Донбасса.