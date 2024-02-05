У Великому Бурлуці ФАБ-250 пробила дірку в житловому будинку, але не розірвалася

ФАБ-250 пробила будинок у Великому Бурлуці. Фото: Поліція у Харківській області

В одному із приватних будинків у Великому Бурлуці виявили нерозірвану авіабомбу ФАБ-250. Про це повідомив у Facebook начальник слідчого відділу ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.



«Одна з авіабомб, якими росіяни обстрілюють Харківську область. Ця не розірвалася, але пробила дірку у житловому будинку. ФАБ-250 полетіли на голови мирних жителів Великого Бурлука напередодні вночі близько дванадцятої години», — зазначив Болвінов.

ФАБ-250 пробила будинок у Великому Бурлуці. Фото: Поліція у Харківській області

За словами начальника слідчого відділу ГУНП України в Харківській області, даних про постраждалих не надходило.



«Цю свою зброю росіяни називають високоточною, хваляться, що додали їй крила та навігаційну систему. Але вкотре цей "навігатор" завів у звичайний мирний населений пункт», - додав Болвінов.

ФАБ-250 пробила будинок у Великому Бурлуці. Фото: Поліція у Харківській області

Раніше російський літак «впустив» ще одну авіабомбу - цього разу в тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області, яке розташоване трохи понад 20 км від Алчевська.