Нічна атака по Україні: сили ППО збили 40 з 45 дронів-камікадзе

Сьогодні, 11 лютого, російські окупанти запустили по Україні 45 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 40 з них. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 11 лютого 2024 року окупанти завдали удару 45 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з районів Балаклава та мис Чауда — тимчасово окупований Крим», — йдеться у повідомленні.





До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.



Як зазначається, знищено 40 «шахедів» супротивника в межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.



Нагадаємо, на Донеччині внаслідок російських обстрілів знеструмлено шахту, у Миколаївській — три вітряні електростанції.