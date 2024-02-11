Ночная атака по Украине: силы ПВО сбили 40 из 45 дронов-камикадзе

Сегодня, 11 февраля, российские оккупанты запустили по Украине 45 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 40 из них. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 11 февраля 2024 года оккупанты нанесли удар 45 ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» из районов Балаклава и мыс Чауда — Крым», — говорится в сообщении.





К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.



Как отмечается, уничтожены 40 «шахедов» противника в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.



Напомним, в Донецкой области в результате российских обстрелов обесточена шахта, в Николаевской — три ветряные электростанции.