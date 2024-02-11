РФ за добу 12 разів обстріляла Донеччину: Новогродівка потрапила під ракетний удар, а Гірник атакували «Ураганами»

РФ за добу обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу, 10 лютого, росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під вогонь потрапили Новогродівка, Гірник, Гостре, Сіверськ та інші населені пункти. Внаслідок російських атак є значні пошкодження. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Покровський район. Новогродівка зазнала ракетного удару — пошкоджено 50 приватних будинків і адмінбудівлю. У Курахівській громаді у Гірнику «Ураганами» пошкоджено дитсадок, численні приватні будинки і багатоповерхівки; у Гострому пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні околиці Торського, Іванівки і Тернів.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків. У Сіверську пошкоджено будинок і нежитлову споруду.





Відомо, що з лінії фронту евакуйовано 24 особи, у тому числі 7 дітей.



Нагадаємо, на Донеччині протягом 9 лютого серед цивільного населення не було жертв. Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, інформація про постраждалих внаслідок російських обстрілів не надходила. Проте обстріл з боку окупантів був.