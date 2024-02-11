РФ 12 раз за сутки обстреляла Донетчину: Новогродовка попала под ракетный удар, а Горняк атаковали «Ураганами»

РФ 12 раз за сутки обстреляла Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки, 10 февраля, россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под огонь попали Новогродовка, Горняк, Острое, Северск и другие населенные пункты. В результате российских атак есть значительные повреждения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Покровский район. Новогродовка получила ракетный удар — повреждены 50 частных домов и админздание. В Кураховской громаде в Горняке «Ураганами» повреждены детсад, многочисленные частные дома и многоэтажки; в Остром повреждены 2 дома.

Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны окрестности Торского, Ивановки и Тернов.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов. В Северске повреждены дом и нежилое сооружение.

Известно, что с линии фронта эвакуированы 24 человека, в том числе 7 детей.



Напомним, в Донецкой области в течение 9 февраля среди гражданского населения не было жертв. Как сообщили в Донецкой областной военной администрации, информация о пострадавших в результате российских обстрелов не поступала. Тем не менее обстрелы со стороны оккупантов были.